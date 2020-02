Pregiudicato allontanato dal questore con foglio di via

ALESSANDRIA - Un pregiudicato per reati contro il patrimonio residente a Pavia è stato allontanato per un anno dal territorio del Comune di Alessandria dal questore tramite 'foglio di via': nei giorni scorsi, infatti, alcuni agenti delle Volanti hanno identificato a Spinetta Marengo due soggetti che si aggiravano per il sobborgo con l'intenzione di far sottoscrivere nuovi contratti di energia elettrica.

Gli individui hanno cercato di dimostrare la liceità di tale attività mostrando un tesserino di riconoscimento apparentemente collegato a un’azienda del settore, ma gli accertamenti hanno appurato la falsità del documento. Accertato, invece, il passato criminoso di uno dei due, già interessato da provvedimenti di allontanamento da alcune città, ne è stato perciò ordinato il rimpatrio al Comune di sua attuale dimora.