Grave incidente, investito ciclista 71enne

BORGO SAN MARTINO - Aggiornamento 16.15 - Francesco Marcarini, 71 anni, di Valenza, è stato ricoverato al Cto di Torino in seguito all'incidente stradale avvenuto oggi, nel primo pomeriggio, lungo la strada provinciale 58. Il 71enne è in prognosi riservata. Marcarini stava percorrendo la Provinciale su una bici da corsa quando è stato investito dalla Punto condotta da Alessio Tocco, 32 anni, di Casale. La dinamica dell'accaduto è ancora in corso d'accertamento.

Aggiornamento 14.10 - I Carabinieri stanno delineando la dinamica dell'incidente avvenuto all'ora di pranzo. Le prime informazioni parlano di un cicloamatore investito da un'auto. Il ciclista è stato trasportato al Cto di Torino in prognosi riservata.

Seguono aggiornamenti.

Grave incidente stradale poco fa a Borgo San Martino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Ticineto e il 118, che ha inviato anche un equipaggio dell’elisoccorso.

Al momento non si conoscono altri particolari, soccorritori e forze dell’ordine stanno ancora lavorando per chiarire la dinamica dei fatti.