"La tattica? Mi interessa di più l'atteggiamento"

"Tre gare in otto giorni? Meglio pensare al Pontedera. Le difficoltà della partita di domenica ce le conferma la classifica. Senza farci condizionare dai risultati delle ultime settimane: gli amaranto possono anche attraversare un momento di appannamento, ma ho visto i filmati delle gare e gioco, organizzazione e qualità non mancano, anzi". Gregucci è concentrato sulla prima tappa del trittico, con due trasferte e un appuntamento al Moccagatta, che l'Alessandria deve assolutamente sfruttare per cambiare la sua classifica.

Come? "Iniziando con una partita solida. Per dimostrare che i miglioramenti di sette giorni non sono un episodio e, invece, il percorso di crescita è corretto e va nella giusta direzione". Ai suoi Gregucci chiede ancora progressi, nella continuità della prima frazione contro Lecco. Soprattutto l'atteggiamento, "perché gli accorgimenti tattici hanno bisogno di più tempo. Vorrei vedere lo stesso atteggiamento coraggioso sul campo, perché su questo si può lavorare nel breve periodo, come anche sulla condizione, da migliorare, di alcuni elementi. La categoria chiede intensità di gioco, vincere i duelli corpo a corpo, ed essere ben presenti quando si alza il livello agonistico della gara. Su questo, insisto, si lavora per ottenere risposte immediate - insiste il tecnico - che servono per l'identità, indispensabile, della squadra: stretta, corta, aggressiva".

Il sintetico? "Dobbiamo adattarci in fretta. Anche capitalizzando il riscaldamento, che è un warm up importante da sfruttare".

Fuori Eleuteri e Gonnelli, uno dei tre ex, la condizione in generale come è? "Discreta, tendenzialmente buona. La realtà è che non serve molta filosofia: solo lavoro, tanto, perché in campo, poi, aiuta a riconoscere determinate situazioni e intervenire".

In casa Pontedera, ancora fuori Tommasini e indisponibile Serena, operato d'urgenza di appendicite. Nel 3-5-2 di Maraia Sarri in porta, difesa con Risaliti, Piana e Banassai; a centrocampo Mezzooni, Bruzzo, Caponi, Barba, Visconti; in attacco De Cenco e Semprini.