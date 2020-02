Coronavirus, scuole chiuse in tutto il Piemonte e presidi davanti agli ospedali

ORE 17,20 - Anche in provincia di Alessandria c'è massima attenzione per il caso Coronavirus. Tra ieri e oggi sono stati due i casi sospetti nell'Alessandrino che hanno fatto alzare il livello di impegno delle istituzioni mediche, politiche e militari: quello di Tortona e quello di Pozzolo Formigaro. Fortunatamente, in entrambi i casi, gli esami hanno dato esito negativo.

In via precauzionale, domenica pomeriggio, la Regione ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado di tutto il Piemonte fino a lunedì 2 marzo.

Nel frattempo, davanti agli ospedali di tutta la regione, la Protezione Civile ha allestito dei punti di presidio e sono stati attivati i Com (Centri operativi misti).

Il Ministero ha diramato un vademecum con dieci comportamenti da seguire e segnalazioni generiche per prevenire la diffusione del virus.