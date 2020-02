Al Teatro Alessandrino il Queen tribute show

ALESSANDRIA - Dopo il sold out del 2019 una nuova data a seguito delle numerose richieste. Venerdì 21 febbraio alle 21 al Teatro Alessandrino di via Verdi andrà in scena Long live The Queen – Break free Queen tribute show. Lo spettacolo in cui il rock dei Queen incontra la musica classica: per la prima volta in Europa, la formazione rock dei Queen è unita alle sonorità di una formazione classica. Gli arrangiamenti sono scritti da musicisti diplomati al conservatorio di Vicenza, dando origine a un connubio arricchito da show di luci ed effetti speciali. In questo spettacolo vengono proposti tutti i grandi successi dei Queen come Bohemian Rhapsody, We Are the Champions e Show Must Go On suonati da una formazione di 10 musicisti. Il quartetto d’archi accompagna la formazione rock e propone dei pezzi solistici ispirati alla musica e la storia dei Queen.

Clicca qui per i biglietti