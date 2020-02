Al Festival della grigia “Tutte le direzioni”

ALESSANDRIA - Si terrò sabato 22 febbraio alle 21 la terza serata del Festival della grigia, il concorso a premi ideato da Francesco Parise e Paolo Scepi. In scena al Teatro Ambra di viale Brigata Ravenna la compagnia genovese La Pozzanghera che presenterà lo spettacolo teatral-musicale Tutte le direzioni scritto e diretto da Lidia Giannuzzi. Gli attori racconteranno un viaggio immaginario di 6 persone, amici, sconosciuti, parenti, conoscenti attraverso le loro esperienze di viaggio in auto; viaggi, code, rotonde, traffico, pulitori di vetri, bla bla car; parole, note, riso, pianto; tutto scorre come i chilometri o il tempo che si passa in macchina; quel carro che si muove senza trazione animale che ci accompagna dagli anni cinquanta in poi e che presto diventerà elettrica e non farà più quel familiare rumore, ma continuerà ad essere la nostra casa su ruote, a raccontare tanto di ognuno di noi e ad accompagnarci in tante esperienze della nostra vita.

Prezzi biglietto: 10 euro, ridotto 5.

Info: festivaldellagrigia@gmail.com, tel. 0131 252079

Prossimo spettacolo il 14 marzo con la compagnia teatrale Gli illegali che presenterà 7 minuti di Stefano Massini, per la regia di Monica Lombardi.