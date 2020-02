"Ztl, ma non solo. Ecco come rendere Alessandria sicura"

"Domani inizia la raccolta firme". L'obiettivo di Non Una di meno, Fridays for future e Laboratorio sociale è creare tutte le condizioni "perché Alessandria sia Si-cura", come sottolineano Marta Pampuro, Anita Giudice e Davide Notti. Esperienze e ambiti diversi, ma un comune obiettivo per le tre realtà alessandrine che non si limitano ad un progetto di Ztl.

Nel piano anche tre zone verdi: Forte Acqui, area aeroporto (prevista la messa a dimora di 4000 alberi), e Cittadella, "facendo rispettare, nella fortezza, il divieto assoluto di ingresso ai mezzi a motore. Siamo convinti di interpretare il reale desiderio degli alessandrini, che si sono espressi, chiaramente, nel sondaggio del Piccolo, a favore di una città libera dalle auto, dove poter camminare e pedalare in sicurezza. Proponiamo una idea nuovo di Alessandria, in cui la sicurezza è collegata anche alla cura dell'ambiente e alla lotta all'inquinamento. Muoversi sicuri, riappropriandosi degli spazi e curando la salute e il benessere".