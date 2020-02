Voto domiciliare per il referendum costituzionale

ALESSANDRIA - In occasione della prossima consultazione referendaria costituzionale di domenica 29 marzo tutti i cittadini con diritto di voto che sono affetti da gravissime infermità o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, possono esprimere il voto a domicilio, facendo pervenire al Sindaco una dichiarazione in carta libera attestante tale volontà e recante l’indirizzo completo della propria dimora. La dichiarazione può essere presentata fino al 9 marzo 2020.

Alla dichiarazione dovranno essere allegati copia della tessera elettorale personale, copia del documento di identità e un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria Locale, con data non anteriore al 18 febbraio 2020 (quarantacinquesimo giorno antecedente la data di votazione), che attesti l’esistenza delle condizioni di gravissima infermità, con prognosi di almeno 60 giorni (decorrenti dal rilascio del certificato), ovvero di una grave infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedire all’elettore di recarsi al seggio.

La norma prevede che il voto sia raccolto, negli orari di apertura dei seggi, dal Presidente dell’ufficio elettorale di sezione, nella cui circoscrizione è compresa la dimora indicata dall’elettore all’atto della richiesta, ovvero dal Presidente del seggio speciale che opera presso la struttura ospedaliera o la casa di cura che si trovino nelle vicinanze di detta dimora. Il Presidente sarà assistito nella fase di raccolta del voto a domicilio da uno degli scrutatori del seggio e dal segretario. Possono partecipare alle operazioni di raccolta del voto domiciliare i rappresentanti di lista che lo richiedono. Sarà cura del Presidente assicurare la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell’elettore.

Le schede votate saranno raccolte e custodite dal Presidente e riportate presso l’ufficio elettorale di sezione, dove saranno immesse nelle urne che raccolgono le schede già votate. Per informazioni contattare il Servizio Elettorale del Comune di Alessandria ai numeri telefonici sotto riportati 0131/515389 – 0131/515481 – 0131/515169.