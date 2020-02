L'Università al Borsalino, nuovo corso di fisioterapia

ALESSANDRIA - Nuovo importante passo avanti per la presenza della facoltà di Medicina ad Alessandria. Il rettore Gian Carlo Avanzi infatti annuncia la decisione di portare in città un corso di fisioterapia che avrà sede nell’ospedale Borsalino. Il suo avvio è ormai già fissato per il prossimo anno accademico 2020-2021. «Si tratta - spiega - di un corso di laurea triennale delle professioni sanitarie».

Potranno iscriversi più di venti studenti, in base agli accordi che è stato possibile raggiungere con la Regione. Troveranno sede appunto nell’ospedale Borsalino, dove ci sono strutture assolutamente adeguate per il corso di laurea di fisioterapista.

Avanzi sottolinea quanto questa scelta sia importante per lo sviluppo della presenza della facoltà di Medicina ad Alessandria: «Oltre al corso di laurea in infermieristica, abbiamo aggiunto quello per i fisioterapisti. Il pacchetto della scuola di medicina si arricchisca di questi ragazzi, cresce così l’offerta formativa. Alessandria è un centro di eccellenza per la medicina».