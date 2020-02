Esportare in Russia e nei Paesi euroasiatici: seminario in Confindustria

ALESSANDRIA - Novità sull’export saranno presentate al seminario organizzato da Confindustria Alessandria per le imprese Esportare in Russia e nei Paesi euroasiatici – La certificazione Eac. La riunione informativa si terrà giovedì 20 febbraio alle 10 nella sede di via Legnano 34. Saranno illustrate le modalità per la certificazione dei prodotti prima dell’ingresso in uno dei Paesi dell’unione doganale “Eurasec”, in Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan, per consentirne successivamente la libera circolazione nel territorio.

Il seminario tecnico è organizzato in collaborazione con Qsa, società specializzata per il rilascio delle certificazioni per il mercato russo e i Paesi post-sovietici. Si forniranno i principali riferimenti in materia, dalle normative alla scelta dell’ente russo di certificazione, alle procedure per ottenere la certificazione.

Relatrici saranno Barbara Aragone dell’Ufficio Estero di Confindustria Alessandria, e Valeria Turtoro della società Qsa, esperta certificazioni Eac.

La partecipazione al seminario per le imprese è libera previa iscrizione telematica www.confindustria.al.it.