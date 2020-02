Maltrattamenti? Sotto indagine due maestre

ALESSANDRIA - Due insegnanti sono finite sotto indagine per maltrattamenti. La segnalazione era arrivata dai genitori di un bambino con delicati problemi comportamentali. Una delle due maestre è stata sospesa per sei mesi. Il suo difensore, Alexia Cellerino, ha chiesto al Gip di revocare la misura.

Sono stati gli agenti della squadra mobile della Questura di Alessandria a svolgere le indagini in una scuola di Molare, diretti dalla Procura alessandrina. Hanno posizionato le telecamere e i microfoni per capire cosa accadesse in classe.