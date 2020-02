Con 'Rosetta' inizia la retrospettiva sui Dardenne

ALESSANDRIA – Il Circolo del Cinema Adelio Ferrero, in collaborazione con il Dipartimento di Patologia delle Dipendenze Asl Al, propone L’età inquieta – uno sguardo d’autore sull’adolescenza, una retrospettiva su Jean-Pierre e Luc Dardenne. Martedì 18 febbraio alle 21,15 alla multisala Kristalli di piazza Ceriana si terrà la proiezione del film Rosetta, Palma D’Oro a Cannes 1999 come miglior film e migliore interpretazione femminile con introduzione e commento al film di Roberto Lasagna e la partecipazione del dottor Luigi Bartoletti dell'Asl Al.

Per Rosetta, la protagonista, ogni giorno è una lotta contro tutto e tutti ma il suo unico desiderio è quello di trovare un posto di lavoro e di avere una vita normale…

Possono assistere alla proiezione anche i non iscritti. Nel corso della serata sarà possibile iscriversi al Circolo del Cinema. La tessera per la nuova stagione del Circolo del Cinema costa 12 euro. Per gli studenti fino a 25 anni la tessera costa 6 euro. Il costo del biglietto d’ingresso per i tesserati è di 5 euro. La tessera della nuova stagione dà anche diritto alla riduzione (6 euro) per tutti i film della programmazione normale del Cinema Multisala Kristalli (sale Kubrick e Kurosawa). I non tesserati possono accedere alla visione del film acquistando il biglietto normale (7,50 euro).