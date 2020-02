“Circus in gioco”: al via gli incontri

ALESSANDRIA - Associazione SpazioIdea e Raffaele "Lello" Pecoraro organizzano Circus in Gioco, un percorso di formazione ludico "creattiva" in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali di Alessandria e con PassidiVita Onlus.

L'attività del progetto sociale Circus non é soltanto un'attività sportiva; è anche un’attività culturale che si adatta alle diverse utenze attraverso l'uso della comunicazione verbale e non verbale (linguaggio del corpo). Promuove l'apertura e l'integrazione verso utenze particolari come le persone diversamente abili, le minorità etniche ed extracomunitarie, persone con problemi di comportamento e di reinserimento sociale.

Per informazioni contattare Lello (3487320266) o Marcello (Associazione SpazioIdea - Sezione Teatro) oppure spazioidea2015@gmail.com.

I 5 incontri si terranno il 18 febbraio, 3, 10, 17 e 24 marzo. I destinatari sono gli operatori del terzo settore, volontari e chiunque volesse avvicinarsi al mondo del circo ludico Gli incontri sono condotti da Raffaele Pecoraro, educatore circense ed animatore sociale.