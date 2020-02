Per i 108 anni sorteggiate otto maglie con lo scudetto

ALESSANDRIA - Ancora poche ore e saranno 108 anni di Grigi, nati il 18 febbraio 1912, anche se di protocalcio ci sono tracce documentate che risalgono alla fine dell'Ottocento. 108 anni di storia, di passione, di traguardi inseguiti, di sguardo rivolto al futuro, ma senza dimenticare il passato.

Un compleanno che la squadra festeggerà lavorando in campo, domani pomeriggio, martedì, prima di partecipare alla quinta tappa dell'Integrity Tour, l'iniziativa della Lega Pro per la lotta al match fixing. Al pomeriggio, a Centogrigio, il segretario generale Emanuele Paolucci e il responsabile integrity di Sportradar Ag, Marcello Presilla, incontreranno prima alcune formazioni del settore giovanile e poi Gazzi e compagni.

Per i tifosi che hanno fatto richiesta della maglia con lo scudetto per il 108° compleanno la società ha deciso che otto divise utilizzate domenica saranno sorteggiate (il costo è 108 euro) fra tutti coloro che ne faranno richiesta. Per partecipare all'estrazione bisogna inviare, entro le ore 12 di giovedì 20, una email all'indirizzo info@alessandriacalcio.it, indicando nome, cognome e recapito telefonico.

Nella marcia di avvicinamento a Pontedera, giovedì alle 15, alla Michelin, allenamento congiunto con l'Asti di Eccellenza, in attesa di conoscere tempi di recupero per Gonnelli, che è un ex (insieme ad Arrighini) della sfida del 23 febbraio,

Per la trasferta in Toscana Orgoglio Grigio organizza un pullman, partenza alle 11.15, 30 euro per tutti. Servono, però, 40 adesioni entro giovedì, telefonando al 3389065045 o rivolgendosi ai negozi L'Amico Fruttaio e Corner. Già attiva la prevendita dei biglietti on line e nei punti della rete Vivaticket, la stessa dell'Alessandria: nel settore ospiti 12 euro (più diritti di prevendita).