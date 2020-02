Carnevale Alessandrino: per la prima volta dal centro verso il rione Cristo

ALESSANDRIA - La città festeggia il Carnevale con un grande evento che interessa tutto il territorio cittadino: per la prima volta, infatti, oggi i carri allegorici partiranno dal centro città e sfilano in direzione di piazza Ceriana. Il punto di ritrovo è in viale della Repubblica dove, già a partire dalla mattinata, ci saranno spettacoli di intrattenimento e animazione a cura dell’associazione culturale Linguadoc di Torino. Sempre in viale della Repubblica si ritroveranno i carri, pronti per la partenza alle 14.45.

La sfilata sarà aperta dalla Banda Musicale ‘Cantone – Città di Alessandria’, dagli sbandieratori dell’associazione Aleramica e dalle majorettes di Villanova d’Asti e passando in via Savona, cavalcavia di viale Brigata Ravenna, via Carlo Alberto e corso Acqui, arriverà in piazza Ceriana dove saranno presenti stand e giochi e, alle 17, si svolgerà la tradizionale lettura della Businà a cura di Gianni Pasino. Seguirà la premiazione dei carri e dei gruppi a piedi. Lungo tutto il percorso della sfilata i negozi saranno aperti con allestimenti di vetrine a tema. Presenterà la giornata il dj Stefano Venneri.

Tutta la manifestazione sarà trasmessa, per la prima volta, in diretta Tv a cura di Radio Gold Tv sul canale digitale terrestre 654: interviste, intrattenimenti, commenti live saranno visibili in tutto il Piemonte. La diretta sarà trasmessa anche sul sito www.radiogold.it e sui canali social.

Il Carnevale alessandrino è organizzato dal Comune di Alessandria in collaborazione con l’associazione ‘Attività e Commercio di corso Acqui’ e con il sostegno di Alegas e del Gruppo Amag.

Il Carnevale al quartiere Cristo non si concluderà oggi, ma seguiranno altri due appuntamenti, martedì 25 febbraio, con giochi e animazioni in maschera presso il centro Don Bosco e presso il Punto D, in via Parini 21, dalle 16 alle 18.