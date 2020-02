Straneo e Stefani a Verona. Per il tricolore

VERONA - Valeria Straneo ed Elisa Stefani: la provincia è protagonista assoluta alla Giulietta&Romeo Half Marathon, a Verona, che domani assegnerà il titolo italiano di specialità.

Valeria ne ha già conquistati tre, nel 2012, 2014 e 2018, il secondo proprio in questa gara, dove ha trionfato anche l'anno scorso. Due settimane fa, in Spagna, ha corso in 1h12'14''. Domani una gara molto importante, per la classifica, per il tricolore, anche per valutare la condizione, in crescita, e programmare le prossime tappe, soprattutto la maratona in cui realizzare il tempo per un posto in nazionale a Tokyo.

Anche la valenzana Elisa Stefani è annunciata in forma eccellente: il 29 febbraio la Fidal le assegnerà l'Oscar dell'atletica piemontese per i risultati nel 2019. Anche per lei una 'mezza' con sguardo sul futuro.

Il via alle 10, dall'Agsm Forum, il palasport di Verona. Arrivo in piazza Bra, accanto all'Arena.