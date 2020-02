Schianto davanti alla stazione ferroviaria, un morto

BISTAGNO - AGGIORNAMENTO 20,30 Potrebbe essere stato un malore a causare la tragedia di oggi pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria. Sull’auto finita fuori strada viaggiavano marito e moglie, entrambi 82enni, residenti a Bistagno. Non è escluso che l’uomo si sia sentito male finendo fuori strada. Per lui non c’è stato niente da fare, i medici del 118 non sono riusciti a rianimarlo, mentre la moglie è stata ricoverata all’ospedale di Acqui.





AGGIORNAMENTO 17,10 Gli agenti della Polstrada di Acqui sono sul posto (insieme a Vigili del fuoco e 118) per i rilievi di legge e stabilire la dinamica dell'incidente. Si tratta di una fuoriuscita autonoma che ha provocato la morte di uno degli occupanti dell'auto.

Grave incidente stradale davanti alla stazione ferroviaria. Due persone sono rimaste coinvolte, una di queste ha perso la vita l'altra è stata trasportata all'ospedale di Acqui in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118. Al momento non si conoscono altri particolari. Lo schianto si è verificato verso le 15.40. Seguono aggiornamenti.