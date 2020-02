Risate con la commedia di Neil Simon

FUBINE - Fubine Ridens, la rassegna organizzata dalla Compagnia Teatrale Fubinese nel teatro dei Batù di via Longo, proseguirà sabato 15 febbraio alle 21.15 con la commedia I ragazzi irresistibili. A salire sul palco saranno gli attori di Teatro della nebbia di Casale Monferrato.

Due ex comici di vaudeville americano fanno i conti con la vecchiaia e l’addio alle scene. Neil Simon, autore di commedie deliziose come A piedi nudi nel parco, affronta in I ragazzi irresistibili la nostalgia di due anziani uomini di spettacolo per i tempi in cui calcavano le scene facendo sbellicare dalle risate il pubblico. Composta nel 1972, la commedia andò in scena per la prima volta a Broadway nel 1973 e diventò anche un film per il cinema nel 1975 con la coppia Walter Matthau e George Burns, e per la televisione nel 1995 con l’esilarante coppia Peter Falk e Woody Allen.

Il Teatro della nebbia è una compagnia nata nel 2000 all’interno del laboratorio artistico Piccolo Sipario ed è composta da un gruppo di attori formatisi in importanti scuole di recitazione e con molti anni di esperienza teatrale alle spalle.

Biglietto: 7 euro. Info: cell. 335 7291099.