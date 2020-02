In memoria dei tre vigili del Fuoco “un monumento e una passeggiata”

ALESSANDRIA - La prima comunicazione è del presidente del Consiglio comunale Emanuele Locci con un video su Facebook: “La conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari del Comune di Alessandria ha formulato una proposta che sarà ora portata in commissione Toponomastica (forse già entro l'ultima settimana del mese di febbraio) che si terrà in seduta pubblica, proprio per essere condivisa e magari anche migliorata, per preservare la memoria dei “nostri tre Vigili del Fuoco caduti nell’adempimento del loro dovere nella tragica notte del 5 novembre 2019”.

La proposta per ricordare nel modo migliore i tre “eroi” si è concretizzata nella realizzazione di un monumento, un manufatto, nella rotonda vicino alla caserma dei Vigili del Fuoco, tra via S. Giovanni Bosco e corso Romita dedicata a “Antonino, Marco, Matteo e tutti i caduti dei Vigili del Fuoco" e dedicare all'alessandrino Marco Triches anche la passeggiata che porta a quella rotonda, la strada dalla sede dell'Amag.

L'accelerazione da parte del presidente Locci è scattata dopo la richiesta formale arrivata da un alessandrino, l'avvocato Matteo Ruffinotti.