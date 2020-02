Diodato è stato anche a 'Parole e Musica in Monferrato'

SAN SALVATORE MONFERRATO - Nada, Irene Grandi, Ex-Otago, Luca Barbarossa, Ghemon, Zen Circus, Frankie-Hi Nrg, Roy Paci: sono molti gli ospiti musicali intervenuti a PeM - Parole e Musica che hanno partecipato a Sanremo. Fra i tanti c’è anche il vincitore del 70° Festival della canzone italiana, il cantautore tarantino Antonio Diodato, uno degli ospiti dell’edizione di due anni fa, intervistato dal giornalista e direttore artistico del festival monferrino Enrico Deregibus.

Nato ad Aosta, ma originario di Taranto, il vincitore di Sanremo arrivò a San Salvatore con la sua chitarra, provò a lungo sul palco allestito sotto gli alberi secolari dei giardini di Villa Genova e intrattenne il pubblico raccontando la sua storia di giovane aspirante musicista nei primi anni del secolo, in una città difficile e problematica come Taranto e delle iniziative che in seguito, a carriera avviata, dopo essersi trasferito a Roma e poi a Milano, sempre mantenendo un forte legame con la città pugliese, ha organizzato con altri cantanti come Caparezza.

Come ogni anno PeM riprenderà a fine agosto, per iniziativa del Comune, coinvolgendo altri comuni del territorio, da sempre col sostegno di Cral - Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.