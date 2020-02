I Carabinieri arrestano un ladro 22enne

ALESSANDRIA - I Carabinieri del Radiomobile, nel corso del servizio di pattuglia, sono stati insospettiti da due persone che si aggiravano a piedi nei pressi di via Don Giovine. I militari hanno invertito la marcia e sono tornati tempestivamente indietro, dove hanno fermato un 65enne e un 22enne rumeni. Il giovane, nel frattempo, si era nascosto a bordo della propria macchina. Il 22enne, residente in un campo Rom di Torino, era destinatario di un ordine di carcerazione, dovendo espiare un periodo di reclusione per un furto commesso nella provincia di Brescia nel 2018.

Il giovane è stato così tratto in arresto e associato al “Ferrante Aporti” di Torino, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.