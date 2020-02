Cacciari e la giustizia, confronto con Balduzzi e Di Chio

ALESSANDRIA - Ospite d’eccezione, questo pomeriggio alle 18 a Palazzo Monferrato (via San Lorenzo 21), per l’associazione Arcipelago: a confrontarsi sul tema “L’idea di giustizia in un nuovo sistema di diritto nel villaggio globale. Sottotitolo: diritto o lex mercatoria?” sarà infatti il filosofo Massimo Cacciari, che presenterà anche il libro “Elogio del diritto” (scritto con Natalino Irti).

A dialogare con l’ex sindaco di Venezia saranno l’ex ministro e già componente del Csm, Renato Balduzzi, e Giuseppe Di Chio, professore del Dipartimento di management dell’Università di Torino.

Nel volume che sarà presentato, Cacciari e Irti ripartono da Jaeger: è all’indomani della seconda guerra mondiale che il filologo e classicista tedesco si interroga su come l’Occidente possa ritrovare un equilibrio fra giustizia e norma, fra ideale e contingenza, fra una nuova dea Dike, la Giustizia, e l’artificiale Nomos, la Legge.