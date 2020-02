“Light of my life” al Circolo del Cinema

ALESSANDRIA - Un padre e la sua unica figlia di undici anni si nascondono tra boschi e case disabitate, dopo che un virus ha sterminato buona parte della popolazione femminile. La giovanissima Rag è costretta ad un vagabondaggio continuo e a fingersi maschio ogni volta che non può evitare il contatto con altri esseri umani, tutti uomini, resi brutali e senza scrupoli dalla mancanza di femmine. Martedì 11 febbraio alle 21,15 al Circolo del Cinema Adelio Ferrero sarà proiettato Light of my life di Casey Affleck con introduzione e commento di Roberto Lasagna. L'appuntamento è alla multisala Kristalli di piazza Ceriana.

Possono assistere alla proiezione anche i non iscritti. Nel corso della serata sarà possibile iscriversi al Circolo del Cinema La tessera per la nuova stagione del Circolo del Cinema costa 12 euro. Per gli studenti fino a 25 anni la tessera costa 6 euro. Il costo del biglietto d’ingresso per i tesserati è di 5 euro. La tessera della nuova stagione dà anche diritto alla riduzione (6 euro) per tutti i film della programmazione normale del Cinema Multisala Kristalli (sale Kubrick e Kurosawa). I non tesserati possono accedere alla visione del film acquistando il biglietto normale (7,50 euro).