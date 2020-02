All’ostello femminile laboratorio di cucina contro lo spreco con Jumpei Kuroda

ALESSANDRIA - Domenica 9 febbraio all’Ostello femminile della Caritas, le donne accolte si sono cimentate nella realizzazione di una ricetta speciale a partire dai cibi derivanti da invenduti recuperati da Caritas e da cibo non ancora consumato e ancora edibile. A coordinare il laboratorio uno chef d’eccezione: lo chef stellato Jumpei Kuroda, attualmente presso il rinomato ristorante “I due Buoi” di Alessandria, che ha improvvisato un risotto ai carciofi utilizzando gli alimenti messi a disposizione. Nel corso della giornata, le mamme hanno potuto dedicarsi al laboratorio grazie alle volontarie dei Clown Marameo che, tra palloncini, letture e simpatici giochi realizzati con materiale di riciclo, hanno intrattenuto i più piccoli.

I piatti cucinati durante il laboratorio sotto il coordinamento di Jumpei Kuroda sono poi stati consumati durante la cena, che ha coinvolto donne e bambini quotidianamente accolti da Caritas. Un momento importante per sottolineare come la solidarietà possa andare di pari passo con la sostenibilità.