Modifiche viabili in corso Romita

ALESSANDRIA - Da lunedì 10 febbraio, i lavori del teleriscaldamento che interessano un tratto di corso Romita, coinvolgeranno anche il tratto di semicarreggiata nord del medesimo compreso tra la rotatoria con via San Giovanni Bosco e l'interruzione dello spartitraffico all'intersezione con via De Gasperi.

I veicoli provenienti da via San Giovanni Bosco in direzione nord, potranno svoltare a destra in via Palermo, a sinistra in via Rivolta, a sinistra in corso Romita per poi giungere con svolta a destra in via de Gasperi. I veicoli che impegnano la rotatoria con via San Giovanni Bosco all'intersezione con corso Romita e diretti in via de Gasperi, potranno percorrere via San Giovanni Bosco sino all'intersezione con via Pietro Micca e giungere a destinazione.