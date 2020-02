Canto e pittura: un pomeriggio al museo

ALESSANDRIA - Domenica 9 febbraio alle 17 al museo etnografico C’era una volta in piazza della Gambarina è in programma un concerto di musica lirica con presentazione di quadri. L’appuntamento si intitola Udite e mirate - La pittura e il canto a sottolineare il fatto che il programma prevede non solo musica. Nel corso del pomeriggio infatti il pubblico potrà ascoltare brani di autori quali Grieg, una romanza interpretata da Elisa Esposito (soprano), arie da L’elisir d’amore con Liu Schichao (baritono), oppure dal Così fan tutte di Mozart Elena Busni (soprano) presenterà Una donna a quindici anni. Altri brani di compositori quali Paolo Tosti, Donizetti, Verdi saranno invece interpretati da Jingming Wang (tenore) mentre il pianista Roberto Cancemi eseguirà di Chopin La fantasia- Improvviso op. 66 per pianoforte solo. Nel corso del pomeriggio è anche previsto un intervento artistico della pittrice Carmen Stan. La direzione musicale è affidata a Elena Bakanova.