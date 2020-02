Novi al cinema: sarà la Londra vittoriana in "Mondi paralleli"

NOVI LIGURE — Domenica scorsa Novi Ligure una nebbia suggestiva ha accolto la troupe cinematografica incaricata di girare le prime scene di "Mondi paralleli", il film scritto da Dario Rigliaco e diretto dal regista Gioele Fazzeri. Un buon viatico, in realtà: Novi infatti è stata scelta come sfondo per le inquadrature ambientate nella Londra dell'epoca vittoriana. In particolare il Dorian Gray di via Roma si è trasformato in un losco bar della capitale inglese.

Quello di Novi, nel locale di Laura Pellegrini, è stato il primo ciak del progetto cinematografico dell’associazione D&E Animation. Subito protagonisti gli attori principali del “viaggio nel tempo” con Dario Rigliaco nei panni dello scienziato Albert Allen, Riccardo Musso nelle vesti dello scrittore inglese Harry Jones e la bellissima Veronica Zanni nei panni di Clara Jenkins.

“Mondi Paralleli” è un viaggio nel tempo che trascinerà lo spettatore dalla lontana Londra vittoriana del 1800 fino alla Genova medievale del 1285, dove personaggi di fantasia incontreranno nomi illustri della storia, come un giovane Guglielmo Marconi (interpretato da Andrea Savina) fino ai grandi capitani genovesi Oberto Doria e Oberto Spinola (rispettivamente Alessandro Oliveri ed Enrico Salerno), insieme a Davide Arrighini che vestirà i panni di Corrado Doria. Questi sono solo alcuni dei nomi che fanno parte del ricco cast di “Mondi paralleli”, che sarà distribuito al cinema, in tv e su alcune piattaforme di video on demand.

«È significativo che una produzione cinematografica genovese abbia scelto Novi per le riprese – dice Laura Pellegrini – Hanno riconosciuto la bellezza della nostra città, che li ha accolti con un po’ di nebbia e con le sue affascinanti vie in acciottolato illuminate dalla luce dei lampioni. Peccato invece che tanti novesi non capiscano di vivere in un luogo ricco di cultura, di storia e di beni storici e architettonici», conclude.

Nelle foto: alcuni momenti del backstage