"Tra cucina e tavoli esperienza che dona emozioni speciali"

ALESSANDRIA - Zucca protagonista - il menù infatti comprendeva sformatino di zucca con fiori di broccolo su fonduta di Roccaverano, risotto con zucca e mandorle tostate, dadolata di vitello stufato al latte con purè di zucca e nocciola delle Langhe e tortino al cioccolato dal cuore morbido su crema di zucca - nel primo tre appuntamenti serali del ‘Risto a sei stelle on the road’, il percorso di cucina elaborato dal Centro down Alessandria.

Mercoledì sera, cinque ragazze - Martina Anzaldi e Michela Casagrande in sala, Gloria Tento, Valentina Pastorino e Patty Cavanna ai fornelli - hanno aiutato gli allievi dell’Enaip a preparare e servire i piatti per una sessantina di ospiti: un successo clamoroso.