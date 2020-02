Le sculture di Luca Lova e i dipinti di Greta Penacca ad Al51Lab

ALESSANDRIA - Negli spazi dell’associazione Al51Lab in via Trotti 47 ospiteranno la pittrice alessandrina Greta Penacca e lo scultore pavese Luca Lova per un vernissage organizzato alle 18 di sabato 8 febbraio.

Greta Penacca vive e produce opere a San Sebastiano Curone, dove con il marito Matteo Bonafede ha fondato nel 2004 l’Associazione Nazionale degli Artisti Artigiani, grazie a cui artisti, designer e creatori di varie nazionalità hanno cominciato a frequentare la loro casa e soprattutto a comunicare fra loro praticando una proficua contaminazione culturale.

L’approccio alle arti di Luca Lova avviene nel corso dell’adolescenza, con una prima attrazione per la musica: suona il basso elettrico, nel 1998 realizza il suo primo ep indipendente e nel 1999 entra a far parte della Band Zona con i quali pubblica l’album Splattyparty prodotto da Negatron e Omar GruSound Division; in parallelo avvia il suo percorso di studi e lavorativo nell’ambito della ricerca, segue un corso di dottorato in Neuroscienze. Elementi che influenzano la sua produzione artistica nel campo della scultura, dedicata ad animali rappresentati fra il reale ed il fantastico.