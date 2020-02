“Le cattive abitudini” inizia la stagione con Carla Carucci

ALESSANDRIA - La rassegna alessandrina Le cattive abitudini, ideata da Pupille Gustative in collaborazione con Alessandria House Concerts e BlogAL , apre la stagione 2020 con uno spettacolo teatrale di genere comico che vuole essere la “storia semiseria di un’ossessione seriale”. Scritta e interpretata da Carla Carucci, con la regia di Francesca Lo Bue, Ancora una e poi spengo! affronta uno dei grandi mali del nuovo millennio: la dipendenza da serie tv. L'appuntamento è per domenica 9 febbraio alle 18 (durata 1 ora circa) al Teatro in Bottega – Social Wood e Fuga di Sapori in piazza Don Soria.

La protagonista, sola in scena, mette a nudo la propria ossessione seriale in un’escalation comica in cui confonde realtà e finzione, portando il pubblico a comprendere qual è il livello di totale immersione che un serial watcher può raggiungere. Per scrivere e interpretare il testo Carla Carucci si è immersa a tal punto nel tema dello spettacolo da diventare lei stessa una vera e propria serial watcher. Questo lavoro nasce da un numero incalcolabile di notti insonni davanti al monitor del suo computer e dall’incapacità di dire “no” alla prossima puntata. “Un monologo comico che può creare dipendenza!” dice l'autrice.

Folgorata dall’amore per il teatro giovanissima, Carla Carucci esplora innumerevoli generi: prosa, teatro di figura, fisico, di maschera, di strada etc, e ben presto si dedica alla scrittura di spettacoli propri, attingendo alla molteplicità di linguaggi di cui possiede le chiavi.

È richiesto un contributo di 10 euro che comprende la degustazione dei prodotti solidali della bottega, gradita la prenotazione tel. 339 6775705 / 339 1071524.