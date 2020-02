ALESSANDRIA - Nella storia dell’arte i santi sono riconoscibili in base in base a come vengono rappresentati e a ciò che portano con loro, oggetti che fanno riferimento alla loro vita o al loro martirio. L’agiografia tratta proprio di questo e sarà al centro dell'incontro organizzata dal Museo etnografico C’era una volta di piazza della Gambarina. Giovedì 6 febbraio alle 21 si svolgerà la conferenza dal titolo I santi e l’agricoltura di Valentina Bonanno, con letture di David Turri. La serata sarà presentata da Teseo Sassi e l’incontro sarà l’occasione per commemorare Norma Vassallo, docente alessandrina scomparsa a maggio del 2019.

Tornando ai santi, «generalmente si tratta di personaggi che sono stati martirizzati durante le persecuzioni dei cristiani, nell’Impero Romano, oppure di persone particolarmente pie che si sono prese cura dei poveri e dei malati durante il corso della vita e che hanno in alcuni casi, fondato dei monasteri - spiega Bonanno - Quante volte ci è capitato girando nei paesi di campagna e nelle stradine che portano nei campi di trovare cappelle votive, piloni devozionali, croci campestri, dipinti murali».