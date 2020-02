Dancehall Paradise sbarca a L'Officina

ALESSANDRIA - Sabato 8 febbraio dalle 23 a L'Officina arriva la quinta edizione del Caribbaen Party con Dancehall Paradise, Natty Roots e The Fire Man. Dancehall Paradise è un nuovo progetto perugino che mira alla promozione e alla divulgazione della dancehall e della sound system culture. Il duo a capo di questo progetto è composto da Omar Mc e Dj Artin; Omar Mc muove i primi passi con il microfono a 15 anni, entrando a far parte della storica crew I-Shence del quale, dopo poco, diventa Mc principale e frontman per quasi 20 anni, organizzando centinaia di eventi e suonando dancehall e clash in tutta Europa, divenendo così uno degli Mc più apprezzati nelle dancehall del continente. Dj Artin fonda con il suo gruppo di amici il sound Blasta Beat nel 2009, facendosi da subito notare per le skills e le selezioni ricercate; nel 2013 si unisce ad I-Shence, con i quali milita per 3 anni, prima di decidere di riprendere la strada solista.

Omar Mc e Dj Artin si ritrovano subito dopo aver lasciato il loro vecchio sound, e decidono di creare il Dancehall Paradise per riproporre la musica giamaicana come la intendono, in maniera più fedele possibile allo stile giamaicano. A distanza di un anno dalla fondazione, il Dancehall Paradise ha già collezionato decine di party con ospiti nazionali ed internazionali, è stato ospite in moltissime date in giro per lo stivale, in corsi di ballo, ha prodotto mixtapes e dall'autunno 2019 ha cominciato ad affacciarsi al pubblico internazionale.

Come sempre, in consolle si alterneranno Natty Roots, crew alessandrina che farà gli onori di casa, e The Fireman, componente di Kali Bandulu, sound storico salentino fondato nel 1999.

Ingresso 10 euro.