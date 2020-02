Anziano si allontana da casa a Milano, rintracciato ad Alessandria

ALESSANDRIA - Si era allontanato da casa, in provincia di Milano, senza che i suoi parenti sapessero nulla. Lo ha rintracciato la Polizia Ferroviaria di Alessandria. L'uomo, un ottantenne affetto da Alzheimer, in evidente stato confusionale, si stava aggirando senza meta per lo scalo ferroviario, dove era giunto in treno. Ora, grazie all'intervento degli agenti, è stato affidato alle cure dei familiari.