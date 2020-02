Affettività e sessualità: la psicologa al Progetto Genitori

ALESSANDRIA - Si terrà venerdì 7 febbraio dalle 20.30 nella sede dell’Associazione Cultura e Sviluppo in piazza De André, un incontro dedicato a genitori, educatori e insegnanti sul tema dell’affettività e sessualità, dal titolo Viaggio nel mondo degli affetti. Che cosa significa per un genitore sostenere i figli a vivere nel benessere gli affetti e la sessualità? Chi si dovrebbe occupare di educazione sessuale, da quando è utile parlarne, come si può rispondere alle domande dei bambini e dei ragazzi? E’ possibile dotarli di bussole per orientarsi nel fitto mondo del virtuale, che ha modificato il modo di esplorare gli affetti, accompagnarli a riconoscere quote di rischio ragionevole e a scegliere nel rispetto di sé e dell’altro?

"Risponderemo insieme a queste domande, nella ricerca di un costante equilibrio tra fermezza e autorevolezza, normatività e dialogo e nel riconoscimento dell’importanza del ruolo adulto per tracciare traiettorie in questo panorama complesso" spiegano gli organizzatori.

Relatrice sarà Caterina Di Chio, psicologa clinica e di comunità, psicoterapeuta, psicodrammatista, iscritta all’albo della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica. Da anni conduce percorsi di sostegno alla genitorialità, di formazione rivolti agli insegnanti, di educazione emotiva, affettiva e sessuale sia nelle scuole che in contesti esterni. E’ autrice di alcune pubblicazioni, tra cui Laboratorio di educazione affettiva e sessuale e, con Daniele Novara, Litigare con metodo, entrambi editi da Centro Studi Erickson.

La partecipazione è libera e gratuita, ma è richiesta l’iscrizione sul sito www.culturaesviluppo.it.