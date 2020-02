Volontari in azione all'ex bar Marini

ALESSANDRIA - In silenzio, come fanno ogni notte, alcuni volontari del gruppo Emergenza Freddo - coordinati da San Benedetto al Porto, Casa di Quartiere, Caritas, Cooperativa Coompany & - questo pomeriggio si sono recati nel dehor dell'ex bar Marini, nelle adiacenze del Teatro Comunale, per effettuare delle pulizie.

Non è la prima volta, perché nelle ultime settimane interventi del genere già erano stati fatti, unitamente al supporto alle persone in difficoltà che usufruiscono di quegli spazi per ripararsi dalle basse temperature. "Non c'è bisogno di farsi pubblicità sui social" dice qualcuno, come a voler dire che non bastano delle foto e gridare allo scandalo per dare una mano a chi, magari, sta attraversando un periodo complicato.