Cavalcavia: si avvicina la fine dei lavori

ALESSANDRIA - Domenica 9 febbraio, "salvo oggettivi e seri imprevisti", dicono dal Comune, sarà rimosso il cantiere sul cavalcavia di viale Brigata Ravenna per la riparazione del parapetto nord. L’asfaltatura del tratto stradale interessato sarà provvisoria. I lavori di ripristino definitivi saranno effettuati in primavera insieme alla sistemazione di un tratto di marciapiede che sarà realizzato a cura di Open Fiber.

“Siamo consapevoli che i lavori si sono protratti a lungo creando disagio ai cittadini, limitando di fatto la percorrenza di un’arteria fondamentale per la nostra viabilità cittadina - ha commentato l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Giovanni Barosini -. Purtroppo gli interventi effettuati erano di natura molto complessa e hanno richiesto prolungati tempi di intervento dei quali ci scusiamo con la cittadinanza. È stato necessario, infatti, rimuovere, con interventi delicati e complessi, alcune lastre in fibra di amianto e, inoltre, per poter operare in assoluta sicurezza era necessaria l’interruzione della corrente elettrica sulla ferrovia, con conseguente blocco della circolazione ferroviaria: questi interventi non potevano essere effettuati durante il giorno ed è stata spesso programmata di concerto con Rfi la lavorazione in notturna”.

I lavori sul cavalcavia sono iniziati nello scorso mese di maggio e hanno determinato l’adozione di provvedimenti viabili per consentire di eseguire gli interventi in sicurezza. Successivamente sono sopravvenute richieste di nuove prescrizione da parte di Rfi (inserimento di maglie di sicurezza del parapetto e alcune lavorazioni elettriche) che hanno determinato un prolungamento dei tempi di lavorazione.