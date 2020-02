L'ex Marini è diventato un albergo per disperati

ALESSANDRIA - "Vorremmo segnalare - ci scrivono Fabio Boldrin e Luigi Manzini - una situazione profondamente degradata che perdura da troppo tempo ovvero una sorta di "albergo" abusivo allestito da disperati (...) al dehors dell'ex Bar Marini a fianco del Teatro Comunale di Alessandria ai Giardini Pubblici. Abbiamo provveduto in data 30 dicembre 2019 a segnalare la situazione al sindaco di Alessandria e al comandante della Polizia Locale, ad oggi nulla è cambiato anzi... (...) Chiediamo di unire in sinergia un appello per risolvere un problema che pone gli accenti su temi quali la sicurezza, l'igiene e il decoro che riguarda tutta la nostra comunità".