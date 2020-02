Strage di Quargnento: per Vincenti e la moglie chiesto giudizio immediato

QUARGNENTO - La Procura di Alessandria ha chiesto il giudizio immediato per Giovanni (Gianni) Vincenti e la moglie Antonella Patrucco. La data del processo (davanti alla Corte d'Assise) non è ancora stata fissata.

Vincenti è rinchiuso in carcere a Ivrea, la donna è libera. Per l'accusa sono responsabili di omicidio doloso plurimo, lesioni volontarie, crollo doloso, truffa alle assicurazioni e calunnia (nei confronti del vicini di casa). Nell'esplosione della magione di Quargnento morirono tre Vigili del Fuoco del Comando di Alessandria, due loro colleghi rimasero feriti così come un Carabinieri in servizio a Solero.