Corteo ambientalista contro i "fanghi"

CARENTINO - Circa 150 persone, stamani, davanti all'ex Eurocap di Carentino per dire no al progetto di impianto per il trattamento di fanghi provenienti da depuratori che sarà presentato il 4 marzo alla Conferenza dei servizi.

La manifestazione odierna è organizzata dal Comitato 3A, che ha radunato amministratori comunali e cittadini di Oviglio, Carentino, Bergamasco, Borgoratto, ma anche di paesi dell'Astigiano.

L'impianto è stato giudicato pericoloso per l'ambiente e, se fosse realizzato, "inciderebbe significativamente sull'economia agricola della zona".