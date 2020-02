Sclerosi multipla, corsi all'Aism per essere autosufficienti

ALESSANDRIA - L’Aism, associazione che si occupa delle persone affette da sclerosi multipla, ha organizzato anche per il primo semestre del 2020 una serie di attività di benessere dedicati a corpo e mente. Il percorso di stimolazione cognitiva chiamato Allena la Mente è coordinato dalla psicologa Monica Sciamè e si svolgerà martedì con due gruppi in orario pomeridiano, presso la sezione in via Guasco, 47, da febbraio a maggio, in base ad un calendario già definito (febbraio nei giorni 11-18, marzo 17-24, aprile 7-21, maggio 12-19).

L'Attività Fisica Adattata, coordinata da Andrea Bruni, si terrà sempre in sezione e sempre al pomeriggio (febbraio 13-20-27, marzo 19-26, aprile 2–9–16-23- 30, maggio 7-14-21-28).

Il progetto può essere effettuato grazie al contributo economico da parte della Fondazione SociAl di Alessandria. Saranno effettuati degli incontri informativi tenuti da professionisti sulle diverse attività di benessere che possono essere fruite dalle persone con sclerosi multipla presso le aziende sanitarie. Gli incontri hanno lo scopo di far conoscere alle persone le opportunità di richiedere la fruizione di ulteriori attività per il benessere quotidiano. Quest’anno è stata inserita anche la terapia occupazionale, volta a migliorare le capacità di ciascuno ad essere autosufficiente, un’attività utile e divertente nello stesso tempo. Gli incontri si svolgeranno sempre al martedì pomeriggio presso la sezione il 25 febbraio (nutrizionista), 31 marzo (consulente sessuale), 28 aprile (logopedista), 26 maggio (terapista occupazionale). Nel periodo autunnale continueranno gli incontri.

Per ulteriori informazioni, tel. 0131/232669 (mattino, da lunedì a venerdì).