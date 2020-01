"Sono affascinato dall'Alessandria. Da sempre"

"L'anno scorso ho preso coscienza delle mie qualità. L'Alessandria mi ha cercato e mi ha voluto in maniera importante e io realizzo un sogno, perché questa società mi ha sempre affascinato. Le ragioni sono molte: la tifoseria, le strutture l'organizzazione. So che è considerata, a ragione, un modello per molti altri club. Posso garantire che sono venuto con molto entusiasmo".

Riccardo Martignago ha appena concluso il primo allenamento da giocatore dell'Alessandria. "Ottimo impatto con il gruppo. E con il mister: da come insegna sul campo si capisce che è stato, ed è, un uomo di calcio".

Ruolo? "L'anno scorso ho svariato molto sul fronte d'attacco. Per esigenze ho fatto anche la prima punta. Mi adatto, faccio della mia duttilità una qualità a disposizione della squadra". Fisicamente pronto, "sto bene", fra i numeri a disposizione ha scelto il 7 (quello che era di Akammadu), "nessuna cabala, ho ascoltato i suggerimenti degli amici e della mia fidanzata".

Il mercato è ancora aperto: oggi non era al campo Agostinone, in partenza verso Lecco, mentre è rientrato Cleur.