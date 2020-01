Gonnelli è l'ultimo colpo

Il capitano del Livorno Lorenzo Gonnelli vestirà il grigio, come anticipato da questo sito. Ultimo colpo di mercato dell'Alessandria: bandiera dei labronici, livornese, classe 1993, arriva in prestito fino al 30 giugno 2020.

Difensore centrale, destro, il suo ingaggio autorizza anche a ipotizzare evoluzioni del modulo, con la possibilità di una difesa a 4.

Gonnelli è cresciuto nel vivaio del club amaranto, con cui ha debuttato in B, nella stagione 2014 - 2015 e da quel campionato non ha più cambiato maglia, 13 presenze e 1 in Coppa in questa stagione.

Per lui anche due anni al Pontedera.

Ceduto a titolo definitivo Luca Pandolfi all'Arezzo.