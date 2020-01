Continuano i controlli sui rifiuti abbandonati: da inizio anno 70 infrazioni

ALESSANDRIA - “Continua incessante l'opera di controllo e sanzionamento di rifiuti abbandonati. Dopo la segnalazione in Via Raggi in zona D5 a Spinetta Marengo, i nostri Ispettori ambientali sono intervenuti contravvenendo coloro che da Valenza e Mugarore avevano lasciato materiali derivanti da ristrutturazioni .Oltre la sanzione amministrativa, hanno dovuto da subito ripulire l'area”. Questa la comunicazione dell'assessore di palazzo Rosso, Piervittorio Ciccaglioni, affidata ad un post su Facebook.

“Sullo scorretto conferimento della immondizia negli appositi cassonetti, continua l' opera di controllo e sanzionamento degli Ispettori Ambientali anche dove c'è il porta a porta” aggiunge l'assessore, precisando quindi che i controlli sono anche sul corretto conferimento in condomini e strade del centro che hanno la raccolta a domicilio. Anche le fototrappole sembrano fare il loro: “il buon funzionamento delle fototrappole ha consentito l'individuazione di coloro che non rispettano la nostra città con le conseguenti multe. Come per l'ultimo intervento in Via Marengo”.

L'assessore Ciccaglioni infine da qualche dato: “dall'inizio dell'anno oltre 70 le infrazioni accertate con le relative sanzioni amministrative comminate. Per una città più pulita e decorosa continuiamo senza sosta con l'impegno e la determinazione di sempre . Ringrazio tutti i cittadini che nel segnalarmi situazioni di disagio ci consentono, con interventi tempestivi, il ritorno alla legalità”.