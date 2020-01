A Spinetta le telecamere di Uno Mattina

SPINETTA MARENGO - I risultati dell'indagine epidemiologica riferiti alla zona a ridosso del polo chimico fanno discutere. E l'imponente disastro ambientale, impresso nero su bianco nella sentenza della Corte di Cassazione che ha, di fatto, confermato i precedenti due gradi di giudizio, non deve passare sotto silenzio.

Questa mattina, in collegamento da via Sant'Audina, gli avvocati che hanno condotto la battaglia per tanti spinettesi (Vittorio Spallasso, Laura Pianezza, Giuseppe Lanzavecchia e Davide Daghino), insieme ad alcuni abitanti, sono stati intervistati dai microfoni di Uno Mattina.

In studio, a Roma, c'era Alberto Maffiotti, direttore dipartimento Arpa di Alessandria e Asti. In collegamento anche il direttore dello stabilimento Solvay di Spinetta, Andrea Diotto che ha parlato della bonifica intrapresa dall'azienda.

Margherita Mancuso, in pochi secondi ha ripercorso la sua drammatica storia famigliare segnata dalla morte prima del padre e poi dalla malattia della nipote di un anno, la sua e della sorella tutti colpiti da tumore.