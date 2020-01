Il teatro della Juta rende omaggio alle commedie di Goldoni

ARQUATA SCRIVIA — Il teatro della Juta di Arquata Scrivia rende omaggio al grande scrittore e commediografo Carlo Goldoni: domani, venerdì 31 gennaio, va in scena “Caro Goldoni”, uno spettacolo che condensa splendidamente lo spirito del drammaturgo veneziano.

Due attori, quattro personaggi, due servi e due padroni diseredati che vivono in una casa nobiliare venduta pezzo a pezzo per pagare i debiti di gioco del padrone, si ritrovano risucchiati in un frenetico turbinio di equivoci, intrighi, maneggi e gelosie nel tentativo di salvare il lavoro e la casa.

“Caro Goldoni” è una summa dell’opera goldoniana: una storia nuova raccontata con scene delle sue commedie più belle. Una prova d’attori senza precedenti per uno spettacolo senza respiro. L’opera è stata scritta da Augusto Zucchi, in scena con Costanza Maria Frola, Pierpaolo Congiu; regia di Giulio Federico Janni, aiuto regia di Sara Santolini.

Lo spettacolo inizia alle 21.00. Ingresso 10 euro. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 8 febbraio con “Radio Clandestina”, di e con Ascanio Celestini.