Dalla geologia all'aeroporto, quattro incontri sulla storia novese

NOVI LIGURE — A Novi Ligure riprende il corso base di storia locale organizzato dall’associazione FormaCivicaNovi: quattro appuntamenti dedicati alla geologia del territorio e alla storia dell’aeroporto Mossi.

Si comincerà con geologia e ambiente della valle Scrivia e dei dintorni, con due incontri (giovedì 30 gennaio e giovedì 6 febbraio) tenuti da Ettore Vecchione, che illustrerà i motivi per i quali Novi fu scelta come luogo di insediamento, e cosa possiamo, e dobbiamo, fare oggi per preservarne le peculiarità geologiche e naturali; un modo per comprendere in dettaglio, e quindi affrontare consapevolmente, rischi idrogeologici e non solo.

Nei due successivi incontri (giovedì 13 e giovedì 20 febbraio) si farà un balzo in avanti di parecchi secoli per raccontare, grazie a Guido Trespioli, storie e curiosità relative all’aeroporto di Novi, che pur non essendo lo scalo aereo di una grande città o di una importante struttura militare, ebbe un ruolo significativo sia nella Prima che nella Seconda Guerra Mondiale. Nella sua esposizione Guido Trespioli utilizzerà foto d’epoca che mostreranno vedute dell’aeroporto che oggi, a causa della vegetazione proliferata negli anni, quasi non riconosciamo più.

La frequenza alle lezioni di “FormaCivica”Novi” è gratuita. Gli appuntamenti si tengono alle 21.00 presso la Casa del Giovane di via Gagliuffi. Il corso è organizzato in collaborazione con la Cisl di zona.