Musicalia inaugura la stagione con le musiche di Mozart

ALESSANDRIA - Un duo d’eccezione inaugurerà la rassegna concertistica Musicalia domenica 2 febbraio alle 17 al Museo etnografico in piazza della Gambarina: la magia della voce del soprano Denia Mazzola Gavazzeni e il pianoforte di Giovanni Brollo.Con Wolfang Amadeus Mozart: Viaggio in Italia i due interpreti proporranno un programma interamente dedicato a Mozart il quale, ancora bambino, intraprese con il padre Leopold la sua prima avventura italiana.

Verranno eseguite le più grandi arie da concerto per soprano Misera dove son, Basta incesti!, Vado, ma dove?, Per pietà bell’idol mio,Ch’io mi scordi di te, composizioni giovanili e della maturità che Mozart creò per soprano drammatico d’agilità. .

Ai brani vocali strumentali cantati da Denia Gavazzeni, si intercaleranno quelli solo pianistici interpretati da Giovanni Brollo, delle Sonate K.284 in Re maggiore e K.310 oltre alla Fantasia n 475 in Do minore.