L'augurio dell'ex preside: Tornate a scuola da prof

NOVI LIGURE — «Ho voluto questa manifestazione pubblica per complimentarmi con voi ragazzi»: così il preside del liceo Amaldi di Novi Ligure, Michele Maranzana, che sabato in biblioteca ha organizzato un appuntamento per consegnare pubblicamente i diplomi di maturità agli studenti.

I diplomi sono stati consegnati dall’ex dirigente dell’Amaldi Giampaolo Bovone ai ragazzi che hanno superato l’esame di Stato al termine dell’anno scolastico 2018/2019.

Giampaolo Bovone, nel suo breve intervento, ha sottolineato l’importanza delle scelte del percorso di studi o di lavoro che i ragazzi intendono fare successivamente al conseguimento del titolo di studio. Bovone ha auspicando che qualche ragazzo abbia scelto un percorso di studi al termine del quale lo sbocco lavorativo possa essere l’insegnamento: «Tornando, magari, come docente, in quella stessa scuola che aveva frequentato come studente».