"Cura, Ambiente, Cultura": mostra libraria dal fondo antico dell'Ospedale

ALESSANDRIA - Martedì 28 gennaio alle 17,30 sarà presentata e inaugurata, nelle Sale Storiche della Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di piazza Vittorio Veneto, la mostra di libri del Fondo Antico dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria provenienti dalla Biblioteca Biomedica. La curatrice della mostra illustrerà i preziosi volumi, pubblicati tra il tardo '500 e i primi anni dell’800, che riassumono nelle loro pagine il tema stesso della mostra, Cura, Ambiente, Cultura.

La selezione dei volumi esposti vede protagonisti nomi importanti per la storia della medicina, soprattutto nel campo delle patologie ambientali. Opere preziose anche per gli storici del libro e della bibliografia, come ad esempio un’edizione veneziana del 1564 di Avicenna, una prima edizione delle Praelectiones Pisanae di Girolamo Mercuriale del 1597 o le Oeuvres di Ambroise Paré. Accanto ad alcuni capisaldi della storia della medicina sono presenti in mostra anche saggi e pionieristiche pubblicazioni che contengono una serie di consigli comportamentali per una “buona educazione” dei cittadini sulla propria salute. Sempre tra i capolavori esposti, un volume di Tissot del 1762, nel quale sono espressi i fondamenti dell’igiene nella vita quotidiana o le principali cause di malattia, precetti tutt’altro che scontati per quell’epoca.

A chiudere l’esposizione alcune opere della seconda metà del Settecento per cercare di porre rimedio a patologie legate alla rivoluzione sociale del tempo. Ne sono esempio le opere di Giovanni Antonio Marino, legate alle proprietà benefiche della acque termali di Vinadio, di Alessandro Bicchierai con un trattato sui Bagni di Mantecatini, fino a quella di Giacomo Tommasini professore della clinica dell’Università di Bologna con le sue considerazioni su infiammazioni e febbre continua.

L’iniziativa di martedì è realizzata da CulturAle Costrurie Insieme e la Biblioteca Civica di Alessandria, con l’Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo e la città di Alessandria. Hanno inoltre collaborato Aib, il Centro Studi Cura e Comunità per la Medical Humanities e l’Associazione Amici della Biblioteca Ospedale Alessandria.

All’inaugurazione saranno presenti Cristina Antoni, presidente di CulturAle, Patrizia Bigi, responsabile della Biblioteca Civica di Alessandria e Antonio Maconi, responsabile Infrastruttura Ricerca Formazione e Innovazione dell’Azienda Ospedaliera.

L’esposizione sarà visitabile fino al 7 febbraio, negli orari consueti di apertura della Biblioteca.