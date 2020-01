Csvaa: incontro aperto per gli aspiranti volontari

ALESSANDRIA - Con il nuovo anno riparte anche la campagna di ricerca nuovi volontari promossa dal Csvaa: a febbraio ci sarà il primo incontro di orientamento rivolto a quanti hanno l’idea di svolgere attività di volontariato ma non sanno bene come concretizzarla o, semplicemente, vogliono qualche informazione in più per capire quali opportunità ci siano.

L’obiettivo del Csvaa è sensibilizzare, informare, orientare e favorire il coinvolgimento nel mondo delle associazioni delle persone (di ogni fascia di età e di ogni cultura), con l’intento di valorizzare, per ciascuno, le risorse che potranno mettere a disposizione attraverso il volontariato.

L’incontro di orientamento si svolgerà venerdì 7 febbraio, alle 16,30, nella Sala Formazione in via Vochieri 80 e sarà rivolto a tutte le persone interessate ad avere informazioni in più su come e dove fare volontariato presso le associazioni locali, e più in generale su quali siano le diverse sfumature che sono contenute nella semplice frase “Fare Volontariato”.

Per partecipare non è necessaria iscrizione, si potrà semplicemente comunicarlo al Csvaa – sede di Alessandria tramite telefono o mail, o presentarsi direttamente all’incontro. Oltre agli incontri, il Csvaa offre un’altra opportunità: presso la sede alessandrina del Csv (via Verona 1 – angolo via Vochieri) è attivo uno Sportello Nuovi Volontari dove, chi desidera, potrà avere tutte le informazioni sulle opportunità di fare volontariato in una delle tante associazioni attive nel capoluogo e in provincia. Lo Sportello è aperto tutti i martedì dalle 16 alle 17.

È anche disponibile la nuova edizione dell’Atlante del Volontariato che viene riproposto, aggiornato nei contenuti e nella veste grafica, come strumento di orientamento nel mondo dell’associazionismo locale a favore proprio di chi è interessato a svolgere un’attività di volontariato. L’Atlante è disponibile presso le sedi del Csvaa ad Asti e Alessandria e anche sul sito www.csvastialessandria.it, per allargare ulteriormente le possibilità di informazione di questo strumento.

Per maggiori informazioni: al@csvastialessandria.it o n. 800 158081.